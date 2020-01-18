Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Индонезии

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в субботу у побережья Индонезии. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 151 километре к востоку от города Джаяпура (административного центра провинции Папуа), население которого составляет около 135 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.