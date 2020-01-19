Мадуро готов к прямому диалогу с США

19 января 2020 06:37 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью американскому изданию Washington Post заявил, что готов к прямому диалогу с США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если между правительствами есть уважение, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если есть диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений", - приводятся слова Мадуро.

Как отмечает Washington Post, лидер Венесуэлы впервые с февраля дал интервью американскому изданию.

Мадуро также отметил, что готов говорить с (лидером оппозиции - ред.) Хуаном Гуаидо, однако не согласится на требования оппозиции покинуть пост президента. "Гуаидо несет ответственность за потерю Национальной ассамблеи. Он и его ошибки. Не вините меня сейчас. Теперь он должен отвечать перед США", - отметил Мадуро.

Он также заявил, что предпочел бы поговорить напрямую с президентом США Дональдом Трампом. "Я считаю, что (госсекретарь США - ред.) Майк Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несет ответственность за провал Дональда Трампа в его политике в отношении нашей страны. Я думаю, у Трампа были отвратительные советники по Венесуэле. (Экс-советник по безопасности - ред.) Джон Болтон, Майк Помпео, (спецпредставитель США по Венесуэле - ред.) Эллиот Абрамс привели его к неправильному видению", - заявил Мадуро.

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