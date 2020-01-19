Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿

19 января 2020 16:04 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье пройдёт Международная конференция по урегулированию в Ливии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ожидается, что до форума состоится двухсторонняя встреча Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Это будет уже вторая их личная беседа в этом году. До этого лидеры встретились 8 января в Стамбуле, в ходе этих переговоров сторонам удалось договориться о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на основных фронтах противостояния установилось перемирие.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января и станет их логическим продолжением. И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.

В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.

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