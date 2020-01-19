У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

19 января 2020 21:55 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 16.58 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 59 километрах к юго-западу от района Молибагу провинции Северный Сулавеси на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 118 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае в результате землетрясения пострадали три человека
Китай 23:19
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Европа 08:08
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Индонезии
Другие страны 18 января 20:51
Два острова в Индонезии полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря
Другие страны 16 января 06:11
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Кыргызстан 15 января 22:27
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Другие страны 15 января 14:14
Лента новостей
В Китае в результате землетрясения пострадали три человека
Китай 23:19
"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии
Спорт 23:14
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Арабские страны 23:01
Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии
В мире 22:52
Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдательной миссии СНГ
Политика 22:39
Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе
Арабские страны 22:26
ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах
Политика 22:23
Глава ЕК обсудила с Эрдоганом и Чавушоглу ситуацию в регионе
Европа 22:14
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 1560 кандидатов
Политика 22:07