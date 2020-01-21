Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G

21 января 2020 10:10 (UTC+04:00)

Правительство Японии во вторник приняло решение начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое планируется ориентировочно на 2030 год. С этой целью создается совет экспертов в составе технических специалистов, представителей частного бизнеса и соответствующих ведомств, призванных к лету разработать комплексную стратегию перехода на новый формат. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал NHK.

Массовое внедрение систем связи пятого поколения (5G) произойдет в Японии нынешней весной. В их использовании страна отстала от США и Южной Кореи, где использование 5G уже началось.

Теперь, отмечает информационное агентство Kyodo, правительство Японии в сотрудничестве с бизнесом хотело бы наверстать упущенное и захватить лидерство в переходе на еще более скоростные и защищенные системы шестого поколения. Их, в частности, предполагается широко использовать в беспилотных транспортных средствах.

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