США приветствуют расширение Сеулом зоны действия подразделения ВМС до Ормузского пролива

22 января 2020 07:11 (UTC+04:00)

США приветствуют и высоко оценивают решение Республики Корея о расширении зоны ответственности ее военно-морского подразделения до Ормузского пролива.Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в Вашингтоне представитель Госдепартамента.

Он подчеркнул, что данное решение "демонстрирует силу южнокорейско-американского альянса и приверженность сотрудничеству в вопросах глобальной безопасности".

Днем ранее Республика Корея объявила о временном расширении зоны действий военно-морского отряда "Чхонхэ" у берегов Аравийского полуострова. При этом Сеул подчеркнул, что не намерен присоединяться к коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе, однако будет обмениваться с ней информацией.

Отряд "Чхонхэ" был создан в 2009 году для борьбы с сомалийскими пиратами. Это подразделение, состоящее из эсминца, вертолета и 300 военнослужащих, находится в Аденском заливе и с тех пор предотвратило 21 нападение морских разбойников на гражданские суда.

По мнению южнокорейских экспертов, решение расширить зону ответственности уже существующего отряда принято, чтобы не осложнять отношения с Ираном, который, по данным ряда СМИ, предупредил Сеул о негативных последствиях в случае, если он направит в регион отдельную группировку.

Через Ормузский пролив транспортируется примерно 70% нефти, импортируемой Республикой Корея. Поставщиком значительной ее части является Иран.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля 2019 года, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Великобритания.

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