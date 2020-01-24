В Канаде не менее пяти человек проверяют на заражение коронавирусом

24 января 2020 02:15 (UTC+04:00)

Специалисты Министерства здравоохранения Канады обследуют несколько человек, которые могли заразиться коронавирусом. Об этом в четверг сообщила журналистам глава ведомства Патрисия Хайду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пять или шесть человек под наблюдением", - сказала она, уточнив, что эти люди были выявлены в провинциях Британская Колумбия и Квебек. "На данный момент в Канаде не зафиксировано ни одного случая [заболевания коронавирусом], и риск заражения остается на низком уровне", - подчеркнула министр.

Ранее в Минздраве сообщили о введении дополнительных мер по контролю за пассажирами из китайских городов в канадских международных аэропортах в Торонто (провинция Онтарио), Монреале (провинция Квебек) и Ванкувере (провинция Британская Колумбия) в связи с распространением в этой стране пневмонии нового типа. В частности, в аэропортах уже информируют приезжих из китайских городов о необходимости сообщать таможенникам о возможных проявлениях у них симптомов гриппа. Также в электронные анкеты для всех прибывающих пассажиров добавят вопросы, касающиеся их самочувствия.

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