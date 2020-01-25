Пассажирский самолет экстренно сел в Перу

Пассажирский самолет совершил в пятницу экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко в связи с предупреждением о наличии взрывного устройства на борту. Сообщение об этом размещено на странице министерства транспорта и коммуникаций страны в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что воздушное судно выполняло внутренний рейс из столицы республики Лимы в город Хульяку. После приземления все находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы. На место ЧП прибыла полиция.

По информации газеты Peru21, аэропорт приостановил работу, доступ в терминал закрыт до окончания проверки.

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