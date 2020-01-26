В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

26 января 2020 11:40 (UTC+04:00)

Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, обрушившихся на восточный штат Минас-Жейрас. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал G1 со ссылкой.

"Управление гражданской обороны штата Минас-Жейрас сообщило в субботу о гибели 30 человек в результате ливней", - пишет портал.

По данным местного управления гражданской обороны, еще 7 человек пострадали и 17 пропали без вести. Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, из которых 2620 были вынуждены покинуть дома, а 911 остались без крова.

Начавшиеся в четверг ливни затронули 36 муниципалитетов штата. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.

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