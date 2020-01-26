В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками

26 января 2020 15:14 (UTC+04:00)

По меньшей мере 30 демонстрантов пострадали в воскресенье в ходе столкновений с силами безопасности в городе Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Al-Sumaria.

Согласно медицинскому источнику, большинство пострадавших получили огнестрельные ранения.

Как отметил источник в иракских органах безопасности, столкновения между демонстрантами и силами безопасности произошли в центре города.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч.

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