В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в туалете одной из больниц Гонконга в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал, полиция разыскивает причастных, сообщает газета South China Morning Post.

Взрыв произошел в Caritas Medical Centre около 2.30 по местному времени, около 20 пациентов были эвакуированы, но никто не пострадал.

"Сотрудники отделения экстренной помощи услышали в туалете громкие хлопки, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв", - сообщил представитель больницы.

Он добавил, что больница сразу оповестила об инциденте сотрудников правоохранительных органов, и заявила о готовности сотрудничать с полицией в расследовании.

"Мы осуждаем эти умышленные действия, которые нанесли ущерб медицинскому центру и поставили под угрозу пациентов", - добавил представитель.

Прибывшие на место специалисты смогли определить, что в больнице взорвалась самодельная бомба, на месте были обнаружены фрагменты стеклянной бутылки, батареек и электрических цепей.

К настоящему моменту больница вернулась к работе в штатном режиме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.