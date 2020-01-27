В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство

27 января 2020 09:06 (UTC+04:00)

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в туалете одной из больниц Гонконга в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал, полиция разыскивает причастных, сообщает газета South China Morning Post.

Взрыв произошел в Caritas Medical Centre около 2.30 по местному времени, около 20 пациентов были эвакуированы, но никто не пострадал.

"Сотрудники отделения экстренной помощи услышали в туалете громкие хлопки, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв", - сообщил представитель больницы.
Он добавил, что больница сразу оповестила об инциденте сотрудников правоохранительных органов, и заявила о готовности сотрудничать с полицией в расследовании.

"Мы осуждаем эти умышленные действия, которые нанесли ущерб медицинскому центру и поставили под угрозу пациентов", - добавил представитель.

Прибывшие на место специалисты смогли определить, что в больнице взорвалась самодельная бомба, на месте были обнаружены фрагменты стеклянной бутылки, батареек и электрических цепей.

К настоящему моменту больница вернулась к работе в штатном режиме.

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