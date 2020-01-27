В Афганистане разбился небольшой военный самолет США

Разбившееся в Афганистане в понедельник воздушное судно было небольшим военным самолетом США, на борту которого находилось менее десяти человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, говорившие на условиях анонимности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, свидетельств того, что самолет был сбит, в настоящий момент нет.

Ранее боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

Как сообщило ранее агентство Associated Press (АР), Вооруженные силы США начали расследование в связи с сообщениями о крушении самолета.

Самолет разбился в понедельник утром в центральной провинции Газни на территории, подконтрольной движению "Талибан". Как сообщил телеканалу 1TV News правительственный источник, "это был военный самолет и, по всей видимости, использовался подрядчиками коалиции". Очевидцы происшествия сообщили, что

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