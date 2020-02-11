В Таиланде зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Еще один случай заражения коронавирусом обнаружен в Таиланде, теперь количество зараженных в стране составляет 33 человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник гендиректор департамента эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Таиланда Суванчай Ваттханайингчаренчай.

Заявление главы департамента транслировал в выпуске новостей телеканал Thai PBS.

"Подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Новый пациент – туристка из КНР, находившаяся в карантине в Таиланде в связи с заражением коронавирусом одного из членов ее семьи, вместе с которым она прибыла в страну. Ее состояние в настоящее время не является тяжелым", - сказал он.

"Еще одна пациентка, гражданка КНР в возрасте 71 года, находившаяся на лечении в больнице "Ратчавитхи" в Бангкоке, сегодня выписана из инфекционного блока больницы в связи с выздоровлением. Таким образом, количество выздоровевших после лечения в Таиланде составляет 10 человек из 33 заболевших с начала китайской эпидемии", - добавил гендиректор департамента.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.