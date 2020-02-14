В Камбодже пассажиры круизного лайнера Westerdam начали спускаться на берег

Другие страны 14 февраля 2020 06:28 (UTC+04:00)
В Камбодже пассажиры круизного лайнера Westerdam начали спускаться на берег

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, прибывшего 13 февраля в камбоджийский порт Сиануквиль, начали утром в пятницу покидать судно и спускаться на берег. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает камбоджийский новостной портал Fresh News.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, в итоге совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

На борту Westerdam находятся семь российских туристов, еще одна гражданка РФ - член экипажа. Подавляющее большинство путешествующих на судне - граждане США (651 человек) и Канады (271). В числе пассажиров также значатся немцы, англичане, нидерландцы и представители других стран.

На Westerdam путешествует всего лишь один обладатель паспорта КНР, а также 29 жителей специального административного района Гонконг.

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