В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни

По меньшей мере 30 человек погибли в результате нападения бандитов на деревни в штате Кацина на севере Нигерии, сообщает местная газета Punch, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает издание, бандиты напали на две деревни в штате Кацина в пятницу вечером. В результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек, большинство жертв – пожилые люди и дети.

Сообщается, что в данный момент деревни, пострадавшие в ходе нападений, охраняются сотрудниками сил безопасности и полицией.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.