В Пакистане при утечке неизвестного ядовитого газа погибли люди

По меньшей мере пять человек погибли, еще 70 пострадали из-за утечки неизвестного ядовитого газа в морском порту города Карачи на юге Пакистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, утечка произошла, когда рабочие выгружали контейнер с химикатом с судна. Как отметил представитель местных спасательных служб, пострадавшие были госпитализированы. Он добавил, что некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим представитель не исключил вероятность роста числа погибших.