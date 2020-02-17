В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

Вооруженные люди убили 22 деревенских жителя, в том числе 14 детей, в южной части Камеруна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Франс Пресс.

Нападение произошло в пятницу. Этот район преимущественно англоязычный, вся остальная часть Камеруна говорит на французском языке. Камерунская оппозиция обвинила армию в организации "бойни".

"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.

Он добавил, что неизвестные убили девять детей, которым было меньше пяти лет, беременную мать и двух женщин, которые несли своих детей.

На юге Камеруна существует непризнанное образование "Амбазония", на территории которого живет преимущественно англоязычное население. Южный Камерун ранее был территорией под управлением Британии. В 1961 году он получил независимость и объединился с франкоязычной Республикой Камерун. С 1990-х годов власть в регионе оказалась в руках сепаратистов.

В октябре 2017 году сепаратисты объявили о независимости территории под названием "Федеральная Республика Амбазония" и сформировали временное правительство в изгнании, которое возглавил Сисику Джулиус Аюк Табе. Центральное правительство страны заявило, что декларация сепаратистов не имеет юридических оснований.

В ноябре 2017 года президент Камеруна Поль Бийя объявил войну против "Амбазонии". В первой половине сентября минувшего года лидер Камеруна объявил о проведении национального диалога, чтобы урегулировать кризис в неспокойных районах.