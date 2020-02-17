В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam

Медики в Малайзии не выявили коронавирус у шестерых иностранцев с круизного лайнера Westerdam, американская пассажирка которого ранее была госпитализирована с этим диагнозом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета News Straits Times.

В настоящий момент 83-летная американка проходит лечение в больнице в Малайзии, анализы ее мужа не выявили коронавирус, однако он находится под наблюдением врачей.

Пассажиры лайнера Westerdam провели на борту в общей сложности 14 дней, с момента, когда появились подозрения на коронавирус. В этот период его отказались пустить в свои порты власти ряда стран. По прошествии инкубационного периода пассажиры, большая часть которых - граждане США, а также восемь россиян, начали сходить на берег в камбоджийском Сиануквиле.

Шесть иностранцев, которых проверили на заболевание, прилетели в Малайзию из Камбоджи на чартерном самолете в числе 145 пассажиров. Речь идет о четверых американцах и двух голландцах. "Сейчас они в добром здравии. Посольствам их стран сообщили о результатах тестов, им будет разрешено продолжить путь на соответствующих рейсах в их следующий пункт назначения", - цитирует газета слова генерального директора минздрава Малайзии Нура Хишама Абдуллы.

Издание отмечает, что 137 пассажиров из 143, у которых не выявлено симптомов болезни, уже отправились в свои страны.