Парагвай созвал экстренную встречу министров здравоохранения Меркосур

Парагвай созвал экстренную встречу министров здравоохранения блока южноамериканских стран Меркосур для обсуждения ситуации с эпидемией денге и коронавирусом, сообщил Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Республика Парагвая созывает третье внеочередное совещание министров здравоохранения стран Меркосур, чтобы проанализировать ситуацию в регионе в связи с эпидемией денге, с появлением кори и новым коронавирусом", - отмечает министерство.

Мероприятие состоится 19 февраля в Асунсьоне, присутствие подтвердили министры здравоохранения Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии.

Парламент Парагвая в понедельник одобрил введение чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии денге - опасного вирусного заболевания, распространенного в регионах с субтропическим и тропическим климатом.