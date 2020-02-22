Лишь 13 из 75 сбежавших заключенных в Парагвае снова задержали

Тринадцать из 75 заключённых, сбежавших в середине января из тюрьмы Парагвая, были снова взяты под стражу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на генпрокурора страны Сандру Киньонес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Семьдесят пять заключённых, которые входят в крупную бразильскую криминальную группировку PCC, сбежали 19 января из тюрьмы, прорыв тоннель. Побег удался благодаря подкупу и коррупции.

В настоящее время идёт расследование в отношении 32 полицейских, работников тюрьмы и службы безопасности, которые могли быть причастны к делу о побеге. Оно должно закончиться к июлю.

Прокуратура опровергла ранее озвученные предположения о том, что ряд заключённых мог выйти через парадную дверь тюрьмы.

По данным ведомства, туннель заключённые построили за 7 дней, а сбежали с помощью него за три часа.