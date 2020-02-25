В Таиланде не менее десяти человек пострадали при взрыве бомбы

По меньшей мере 10 человек, в том числе помощник главы района, получили ранения на юге Таиланда при взрыве бомбы, установленной на мотоцикле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местная газета Bangkok post.

Как сообщает издание, взрыв произошел в провинции Сонгкхла. Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, припаркованном на обочине, предположительно, было приведено в действие, когда мимо проезжал пикап, в котором ехал помощник главы района Саба Йой Четсадакорн Сичан (Chetsadakorn Sichan) и три добровольца сил безопасности.

В результате взрыва пострадал помощник главы района, добровольцы, три студента и трое прохожих.

После взрыва нападавшие, точное число которых пока не известно, вышли из засады и открыли огонь по раненым, находившимся в машине. Добровольцы сил безопасности начали отстреливаться. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

Предположительно, нападение стало местью за ликвидацию пяти предполагаемых повстанцев в ходе столкновений с сотрудниками службы безопасности в воскресенье в провинции Наратхиват.