Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин

Генеральная прокуратура Колумбии сообщила о начале процедуры изъятия имущества посла страны в Уругвае Фернандо Санклементе.Год назад на его ферме были обнаружены лаборатории по производству кокаина и девять килограммов наркотика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Специализированное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков генеральной прокуратуры страны передало копии (материалов расследования - ред.) в Национальное управление по прекращению права собственности в рамках расследования работы трех лабораторий по производству кокаина, обнаруженных на ферме в Гуаске", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры 12 февраля 2019 года обнаружили в ходе рейда шесть килограммов реагентов для приготовления гидрохлорида кокаина, девять килограммов готового порошка и сырой пасты, пять человек были арестованы. Сообщается, что ежедневный объем производства достигал 15 килограммов.

В заявлении МИД Колумбии от 13 февраля указано, что ферма является совместной собственностью семей Санклементе и Спивак и зарегистрирована как компания. Утверждается, что в 2017 году территория была передана в трехлетнюю аренду, посол Санклементе не управляет имуществом, и арендаторы ему неизвестны.

Посол Санклементе, который занял эту должность через месяц после обнаружения лабораторий, по информации СМИ в понедельник официально ушел в неоплачиваемый отпуск "для поддержки своей семьи".