В Нигерии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает минздрав африканской страны.

"Федеральное министерство здравоохранения подтвердило случай заражения коронавирусом (COVID-19) в нигерийском штате Лагос", - говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Нигерия стала третьим африканским государством после Алжира и Египта, где был выявлен носитель коронавируса, и первой такой страной в Черной Африке.