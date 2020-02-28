В Нигерии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает минздрав африканской страны.
"Федеральное министерство здравоохранения подтвердило случай заражения коронавирусом (COVID-19) в нигерийском штате Лагос", - говорится в заявлении ведомства в Twitter.
Нигерия стала третьим африканским государством после Алжира и Египта, где был выявлен носитель коронавируса, и первой такой страной в Черной Африке.
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