В Канаде число заразившихся новым коронавирусом выросло до 20

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде выросло до 20 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал CBC.

Новые случаи заражения отмечены в провинциях Британская Колумбия и Онтарио, а также впервые заболел житель провинции Квебек. В частности, в Онтарио в субботу вирус обнаружен у двух женщин, которые недавно вернулись из Ирана. Одна из них после возвращения домой заразила своего мужа, который не покидал Канаду.

В пятницу сообщалось о 14 случаях заражения коронавирусом в Канаде. Часть заболевших прибыла в Канаду из Китая и Ирана. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся. Четверо заболевших уже полностью вылечились. О летальных исходах не сообщалось.