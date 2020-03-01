В Доминикане подтвердили первый случай заражения коронавирусом
По меньшей мере один человек, зараженный коронавирусом, находится на территории Доминиканской Республики, ранее он прибыл в страну без симптомов заражения. Об этом в воскресенье сообщает газета Listin Diario, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инфицированным является гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара, расположенном на востоке республики. Там же находится еще один иностранец - гражданин Франции - с подозрением на заражение коронавирусом, однако диагноз еще не подтвержден.
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