В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае

Количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Китае снижается. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться. Вчера Китая сообщил ВОЗ о 206 случаев, самом малом количестве с 22 января. Из них только восемь случаев за пределами провинции Хубей. За пределами Китая всего насчитывается 8739 случаев в 61 стране, 127 скончалось", - сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, особую озабоченность у организации вызывает вспышка новой болезни в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.