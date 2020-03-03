В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае
Количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Китае снижается. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться. Вчера Китая сообщил ВОЗ о 206 случаев, самом малом количестве с 22 января. Из них только восемь случаев за пределами провинции Хубей. За пределами Китая всего насчитывается 8739 случаев в 61 стране, 127 скончалось", - сказал он.
По словам гендиректора ВОЗ, особую озабоченность у организации вызывает вспышка новой болезни в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.
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