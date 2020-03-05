Австралия запретила въезд иностранцам, прибывающим из Южной Кореи

Власти Австралии ввели запрет на въезд прибывающим из Южной Кореи иностранцам после соответствующих ограничений на поездки из Китая и Ирана из-за распространения нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Ранее организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК сообщила, что Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 438 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 5766, число погибших достигло 35 человек.

Соответствующие меры объясняются тем, что в Южной Корее было зафиксировано большое количество случаев заражения новым коронавирусом. Также корейцы часто посещают Австралию, все это в совокупности представляет "высокий риск дальнейшего распространения COVID-19 в Австралии". Целью ограничений на поездки является "замедление числа занесенных случаев COVID-19 в Австралию". При этом власти также указали, что одних мер по скринингу будет в данном случае недостаточно.

"С 5 марта 2020 года иностранным гражданам (за исключением лиц, постоянно проживающих в Австралии), которые сейчас находятся или позже будут в Республике Корея, будет не разрешено въезжать в Австралию в течение 14 дней с момента выезда или транзита через территорию этой страны", - говорится в заявлении премьер-министра, размещенном на его сайте.

Моррисон также отметил, что граждане Австралии и лица, постоянно проживающие в стране, наряду с их ближайшими родственниками смогут въезжать в Австралию. Однако в таком случае они должны будут провести на карантине дома две недели.

"Существующие ограничения на въезд из материкового Китая и Ирана по-прежнему способствуют успешному сокращению количества приезжающих из этих стран и будут далее", - отмечается в тексте.

Кроме того, для путешественников, приезжающих из Италии, Австралия усилит проверки состояния здоровья и займется проверкой температуры.

В Австралии, по данным ВОЗ, сейчас 43 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.