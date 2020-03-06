Первые случаи передачи коронавируса зарегистрировали в Бразилии

Минздрав Бразилии подтвердил в четверг четыре новых случая коронавируса у граждан южноамериканской республики, в двух из них заражение произошло на территории страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в публикации на сайте ведомства.

Таким образом, общее число заразившихся новым типом коронавируса в стране достигло 8 человек. Помимо Сан-Паулу, теперь коронавирус официально подтвержден в еще двух штатах: Рио-де-Жанейро и соседнем с ним Эспириту-Санту, где зарегистрировано по одному случаю. Что касается двух заболевших в Сан-Паулу, то, как уточняет Минздрав, они заразились от первого в стране носителя вируса - 61-летнего мужчины, вернувшегося в конце февраля из Италии. Столичный Федеральный округ, где проживает еще один пациент с подозрением на коронавирус, ожидает результатов контрольного исследования.

Медики не исключают, что носителями инфекции могут быть еще 636 человек, у которых отсутствуют симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. При этом пробы других 378 человек по результатам проверки продемонстрировали отрицательный результат.