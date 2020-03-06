Китай надеется начать испытания вакцины против коронавируса в апреле

Китай надеется в апреле начать клинические испытания части разрабатываемых вакцин против нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу директор Центра развития медицинских наук и технологий при Государственном комитете по вопросам здравоохранения Чжэн Чжунвэй.

Ранее в пятницу заместитель секретаря Китайкой академии наук, академик Чжоу Ци заявил, что мутации, произошедшие в вирусе, вызывающем COVID-19, не сказались на процессе разработки вакцины.

"По нашим оценкам, есть надежда на то, что в апреле часть вакцин поступит на клинические испытания или экстренное применение в соответствии с установленным законодательством порядке", - заявил на пресс-конференции Чжэн Чжунвэй.

Он добавил, что для полного понимания нужно время, а в процессе разработки вакцины нужно постепенно решать возникающие вопросы.

Тем временем, по мнению главы кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бена Коулинга, для разработки вакцины, которая будет широко применяться, потребуется не менее года.

"Нам определенно точно нужна вакцина. Я думаю, что потребуется больше года для того, чтобы разработать вакцину, которая бы могла широко применяться", - сказал эксперт РИА Новости.

Заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин говорил, что клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля. В настоящее время разработка вакцины в Китае в основном ведется синхронно с другими странами.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.