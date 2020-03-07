США осудили атаку "ИГ" в Кабуле

США осуждают нападение боевиков террористической организации "Исламское государство" в Кабуле, которое унесло жизни 32 человек.Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"США самым решительным образом осуждают сегодняшнюю подлую атаку "ИГ" на мероприятие в Кабуле, где люди собрались на службу в честь почитаемого шиитского мученика… Афганский народ заслуживает будущее без террора. Афганский мирный процесс, который ведется в настоящий момент, представляет собой исключительную возможность для афганцев выступить объединенным фронтом против угрозы "ИГ", - заявил Помпео.

Неизвестные совершили в пятницу атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, на месте велась стрельба. Представитель политика Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при нападении не пострадал. В результате нападения погибли 32 человека, еще 81 человек пострадал.

Представитель МВД Афганистана позже заявил, что двое боевиков, осуществивших атаку в Кабуле, ликвидированы. Агентство Рейтер со ссылкой на связанное с исламистами агентство Amaq сообщило, что террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за атаку.

Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.