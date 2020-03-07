В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

Генеральная прокуратура Парагвая выдала ордер на арест футболиста Роналдиньо за использование поддельного паспорта.

"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.

В среду в номере отеля в Парагвае, где остановились Роналдиньо и его брат Роберто, прошел обыск, в ходе которого были обнаружены поддельные паспорта этой страны на имя игрока и его родственника. В пятницу футболиста освободили из-под стражи без предъявления обвинений после дачи показаний в прокуратуре.

По информации ABC Color, паспорта, по которым Роналдиньо с братом въехали в Парагвай, принадлежат двум женщинам. Согласно первоначальным показаниям экс-футболиста, паспорт он раздобыл еще в Бразилии, но затем Роналдиньо заявил, что получил документ в аэропорту Парагвая.