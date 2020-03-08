На Мальдивах зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Два первых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы на Мальдивах. Об этом в субботу сообщила местная интернет-газета Sun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, заболевшими являются иностранные сотрудники курорта на острове Куреду. Отмечается, что курорт, где они работали, закрыт.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.