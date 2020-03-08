В Южной Корее выявлены 367 новых случаев заражения коронавирусом
Южнокорейские медики выявили 367 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 7,1 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
По его данным, число летальных исходов в стране достигло 50.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.