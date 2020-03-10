В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Индии достигло 56 человек, после того как шесть новых случаев заболевания были зарегистрированы в штате Керале. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным главного министра штата Пинарай Виджаяна, среди заболевших трое индийцев, прилетевших из Италии, и люди, контактировавшие с ними. Состояние всех заразившихся стабильное, отметил министр.

Ранее во вторник министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что самолет ВВС Индии вывез из Ирана первую часть из 58 индийских паломников, которые находились в этой стране.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.