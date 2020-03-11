В Пакистане число заразившихся коронавирусом возросло до 19

Число заразившихся новым коронавирусом в Пакистане выросло до 19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил помощник премьера страны по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.

"За последние 24 часа число случаев заболевания в Пакистане увеличилось более чем вдвое. В этом нет ничего удивительного. Болезнь распространилась в 106 странах. Все 19 случаев привезли это из-за границы. Все заболевшие стабильны. Данных о местном распространении вируса пока нет", - написал он в Twitter.

Ранее Мирза сообщил, что один пациент в Пакистане уже выздоровел и выписался из больницы, ещё один близок к выписке.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.