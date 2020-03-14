В Тихом океане произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в субботу в Тихом океане. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился примерно в 720 км к югу от столицы королевства Тонга города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км.
Угроза цунами не объявлялась.
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