В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в субботу в Тихом океане. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился примерно в 720 км к югу от столицы королевства Тонга города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км.

Угроза цунами не объявлялась.