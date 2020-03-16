В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Танзании сообщило в понедельник о первом случае заражения коронавирусом в стране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет местная газета Citizen.

По данным газеты, пациентом является 46-летняя женщина, которая приехала в Танзанию из Бельгии 15 марта. Отмечается, что до прибытия в Бельгию женщина также посещала Швецию и Германию.

После возвращения в Танзанию она находилась на карантине. Когда заражение коронавирусом подтвердилось, ее направили в больницу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.