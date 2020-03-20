В Монголии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу на территории Монголии в 11:03 по местному времени, недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) Китая. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр колебаний находился в 360 км севернее Хами - городского округа в СУАР. Глубина залегания очага не приводится.
Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.
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