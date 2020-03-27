В Южной Корее число заражений коронавирусом достигло 9332

В Южной Корее за минувшие сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Число зараженных в стране достигло 9332.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Жертвами инфекции с момента начала эпидемии стали 139 человек. Общее число излечившихся выросло до 4528.