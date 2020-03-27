В Южной Корее число заражений коронавирусом достигло 9332
В Южной Корее за минувшие сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Число зараженных в стране достигло 9332.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
Жертвами инфекции с момента начала эпидемии стали 139 человек. Общее число излечившихся выросло до 4528.
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