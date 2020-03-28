Бразилия запретила въезд для всех иностранцев

Власти Бразилии ввели временный запрет на въезд иностранцев в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующее распоряжение Министерства юстиции опубликовано в пятницу в официальной печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, мера будет распространяться на авиасообщение и коснется не только прибывающих в Бразилию, но и пассажиров, следующих через ее аэропорты транзитом в третьи страны, запретившие въезд на свою территорию. В течение ближайших 30 дней авиакомпаниям запрещается брать таких пассажиров на борт.

На прошлой неделе Бразилия ограничила въезд на свою территорию иностранцев из стран Евросоюза, а также Австралии, Великобритании, Исландии, Китая, Малайзии, Норвегии, Республики Корея, Швейцарии и Японии. Для иностранцев также были закрыты все сухопутные границы страны. Сойти на бразильский берег не смогут также пассажиры круизных лайнеров, которые с момента выхода корабля из предыдущего иностранного порта провели в пути менее 14 дней.