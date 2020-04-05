Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил умер из-за коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль умер в Каире в результате коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье египетский информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, 67-летний политик находился в больнице с 27 марта, у него был подтвержден коронавирус. У Джибриля были также проблемы с сердцем.

Джибриль, известный в Ливии политик, был первым премьер-министром в Переходном национальном совете (ПНС) страны в 2011 году после "революции 17 февраля" и свержения режима Муамара Каддафи. О формировании в Бенгази временного правительства во главе с бывшим председателем Совета по развитию национальной экономики Ливии Джибрилем было объявлено 23 марта 2011 года. Он возглавлял кабинет до 23 октября 2011 года, когда Переходный национальный совет провозгласил победу над режимом Каддафи.

Впоследствии он возглавил Альянс национальных сил, который получил большинство мест во Всеобщем национальном конгрессе (избранном 7 июля 2012 года временном однопалатном парламенте), которому в соответствии с Конституционной декларацией перешла власть от сложившего полномочия ПНС.