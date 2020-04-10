Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца
Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ в следующие два месяца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщила в четверг вечером в своем Twitter министр энергетики латиноамериканской страны Росио Нале.
"Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки", - написала она.
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