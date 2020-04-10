В Канаде проведут эксперимент по лечению COVID-19 плазмой крови переболевших

Канадские медики объявили о начале эксперимента по использованию плазмы людей, переболевших COVID-19, для лечения больных с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. В проекте уже участвуют 50 медицинских центров в разных городах Канады. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Монреальского университета.

"Плюс пассивной иммунизации заключается в том, что нам не нужно разрабатывать лекарство от COVID-19 в лаборатории - за нас эту работу делают тела доноров. Сейчас перед нами стоит проблема скорейшего создания инфраструктуры для сбора плазмы и проведения параллельных клинических испытаний в разных медицинских центрах", - сказал Филипп Бежен, руководитель проекта из Монреальского университета, чьи слова приводит пресс-служба.

Фактически с первых дней после начала вспышки COVID-19 в китайском Ухане, медики рассматривали возможность использования антител, содержащихся в плазме крови излечившихся людей, для подавления инфекции в организме тяжело больных носителей вируса SARS-CoV-2. Первые опыты такого рода были успешно проведены китайскими врачами еще в середине февраля этого года.

Недавно такие эксперименты начали проводиться и в других странах мира, в том числе во Франции, Турции, в США и России. Вчера подобные процедуры были впервые осуществлены в Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения и городской больнице № 52, где плазму переболевших получили несколько больных, находящихся в тяжелом или критическом состоянии.

Канадские врачи объявили о начале самого крупного эксперимента такого рода, в котором будут участвовать специалисты 16 больниц города Квебек, а также 34 медицинских центра в других городах и провинциях Канады. За прошлый месяц ученые разработали планы по созданию централизованной инфраструктуры, которая позволит им быстро и организованно собирать образцы плазмы, проверять ее на качество и использовать для лечения больных.

Как надеются исследователи, эти опыты подтвердят, что подобная методика борьбы с вирусом, применявшаяся, в частности, более века назад во время эпидемии испанского гриппа, окажется эффективной и при борьбе с COVID-19.