Власти Доминиканы продлили действие режима ЧП из-за коронавируса до мая

Другие страны 13 апреля 2020 23:21 (UTC+04:00)
Власти Доминиканы продлили действие режима ЧП из-за коронавируса до мая

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения на 17 дней для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте президента страны Данило Медины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что продление вступит в действие с 14 апреля. Ранее власти ввели комендантский час на всей территории страны, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции. По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Доминикане достигло 3 167, умерли 177 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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