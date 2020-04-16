Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг у берегов Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 84,5 км к северо-западу от города Тернате (население около 101 тыс. человек), который находится на одноименном острове, входящем в группу Молуккских островов. Очаг залегал на глубине 29 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.