Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане у острова Хонсю
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в воскресенье у берегов Японии. Об этом сообщила сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии находился в 125 км к северо-востоку от японского города Сендай (остров Хонсю, префектура Мияги, 373 км северо-восточнее Токио), где проживает более 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Информации об угрозе цунами не поступало.
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