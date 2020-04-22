Гуайдо назвал ложными сообщения о переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник заявил, что политические противники правительства Николаса Мадуро не ведут переговоров с властями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что представители Единой социалистической партии Венесуэлы, лидером которой является Мадуро, и сторонники Гуайдо начали переговоры из-за пандемии коронавируса.

"Это ложная информация", - написал Гуайдо в Twitter.

По его словам, основные оппозиционные партии придерживаются единой позиции. "Существует только один вариант возможного соглашения для спасения Венесуэлы - формирование чрезвычайного правительства без наркомафии в его составе. Правительство, которое сможет получить доступ к международной помощи, в которой мы нуждаемся", - считает оппозиционер.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.