Зеленский наградил спасателей за тушение пожаров в Чернобыльской зоне

Другие страны 26 апреля 2020 17:21 (UTC+04:00)
Зеленский наградил спасателей за тушение пожаров в Чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье Чернобыльскую зону отчуждения и наградил спасателей, которые принимали участие в тушении лесных пожаров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба главы государства.

"Находясь с рабочей поездкой в Киевской области, президент встретился с работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды", - добавили в президентском офисе.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - сказал президент. Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. га.

Вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем президент также посетил Чернобыльскую АЭС, где возложил цветы к памятнику героям Чернобыля.

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