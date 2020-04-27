Южная Корея приступила к подготовке строительства железнодорожной ветки к границе с КНДР

Республика Корея начала в понедельник работы по подготовке к строительству железнодорожной ветки, которую в будущем планируется соединить с путями в КНДР и российским Транссибом. Об этом заявила на торжественной церемонии в приграничном городе Косон южнокорейский министр транспорта Ким Хён Ми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот проект внесет вклад не только в сбалансированное развитие Республики Корея, но является важным шагом в подготовке к межкорейскому сотрудничеству в области железнодорожного транспорта", - отметила она. Ким Хён Ми добавила, что ее ведомство планирует завершить подготовительные работы до конца текущего года и приступить к строительству 110-километровой ветки между городами Каннын и Косон в следующем году.

Выступая на церемонии, министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль отметил, что этот проект стоимостью $2,3 млрд позволит "открыть новую эпоху, создав экономический блок региона Восточного (Японского - прим. ТАСС) моря".

Модернизация и соединение двух железнодорожных веток Республики Корея и КНДР было одним из ключевых пунктов совместной декларации, подписанной лидерами двух стран на историческом саммите в Пханмунджоме в апреле 2018 года. Наблюдатели отмечают, что сегодняшняя церемония в том числе направлена на демонстрацию готовности Сеула выполнить это обещание.