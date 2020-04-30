Монголия продлила приостановку авиасообщения

Власти Монголии продлили приостановку международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом накануне сообщило посольство России в стране в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"28 апреля Государственная чрезвычайная комиссия Монголии решила продлить до 31 мая введенные ранее карантинные меры, в частности отменить все регулярные авиарейсы, прекратить движение пассажирских поездов и запретить въезд через автомобильные пункты пропуска иностранным гражданам, в том числе гражданам России", - говорится в сообщении посольства. Ограничения на все международные рейсы были введены в стране еще в начале марта, в феврале правительство ввело ряд внутренних мер, таких как перевод обучения в дистанционный формат, отмена массовых мероприятий и прекращение работы ряда общественных мест.